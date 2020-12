© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da oggi, martedì 15 dicembre, ipossono presentare laa per accedere alle risorse delgestito dallaDeiassegnati al Fondo - chiarisce la nota -sono stati destinati ai, per sostenere ladeglia più stretto contatto conPubblicato sul sito della società PagoPA S.p.Aper assegnare i contributi alle amministrazioni comunali che avranno dato seguito a quanto previsto nel decreto legge su ‘Semplificazione e innovazione digitale' in vista della scadenza del 28 febbraio 2021: rendere accessibili i propri servizi online attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), portare a compimento l'integrazione della piattaforma dei pagamenti pagoPA nei loro sistemi di incasso e iniziare a rendere fruibili i servizi anche da smartphone attraverso l'applicazioneL'avviso pubblico è rivolto a tutti ifatta eccezione per quelli che sono coinvolti negliche hanno la stessa finalità. In questo caso lesaranno assegnatePossono richiedere iel Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione oggetto dell'Avviso pubblico anche gliche sono già stati ammessi all'avviso per ilpubblicato dal Dipartimento della Funzione pubblica e rivolto aiPer accedere aldevono presentare domanda di adesione entro iltramite l'apposita procedura online. La quota, che sarà assegnata ai Comuni in base alla popolazione residente, verrà erogata in due tranche: la prima, pari al 20%, per le attività concluse entro il 28 febbraio 2021, la seconda, per il restante 80%, per le attività concluse entro il 31 dicembre 2021.Oltre all'erogazione del contributo, ilguidato dalla Ministra Pisano aiuterà i Comuni mettendo a disposizione un gruppo di esperti per agevolare procedure tecniche e amministrative e manuali operativi dedicati alle piattaforme abilitantioggetto del Fondo.