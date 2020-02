Trasformazione digitale imprese: Vodafone Business e Cisco mettono il turbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ladelle imprese attraverso loe unaper accedere insieme al mercato italiano: da qui prende avvio latraIl piano di collaborazione, della durata dirafforza, dunque, lache ha già consentito l'integrazione di diverse tecnologie e servizi gestiti da Cofferte darivolte sia alle- Nel dettaglio, sottolinea la nota ufficiale, "con questa collaborazionesi propongono di individuare e sviluppare congiuntamente nuove soluzioni avanzate nelle seguenti aree:Il percorso, accelerato e rafforzato dall'adozione di una metodologiaporterà anche a definire e realizzare piani di collaborazione commerciale congiunta, da affiancare a quelli già in essere, legati a servizi di rete basati su tecnologie Cisco per il- "Attraverso questa nuova collaborazione conamplia ulteriormente l'offerta di soluzioni innovative per accelerare la- affermaDirettore di Vodafone Business Italia -. Grazie anche alla costruzione di un ecosistema di partner nazionali e internazionali, Vodafone Business risponde in modo efficace e unico alle priorità di business delle imprese, rafforzando ulteriormente la superiorità della propria rete e dei propri servizi con le migliori e più recenti innovazioni tecnologiche disponibili nel mercato. La collaborazione con– leader mondiale nel settore del networking e dell'IT – si sposa perfettamente con questi obiettivi e rafforza un rapporto, già fruttuoso- "Quello che annunciamo oggi rappresenta unche manifesta la volontà di collaborare in modo sempre piùdelle imprese italiane impegnate nei processi di digitalizzazione. Oggi disponiamo di tecnologie semplici, altamente sicure, programmabili, aperte che creano opportunità senza precedenti per aziende di ogni dimensione" commentaAmministratore Delegato di Cisco Italia.