(Teleborsa) - Venerdi` 23 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sono previsti scioperi locali negli aeroporti di Milano Linate, Catania, Ciampino e Verona. Lo annuncia l'Enav in una nota.



Nel dettaglio all'Aeroporto di Milano Linate lo sciopero è indetto dall'organizzazione sindacale UNICA; all'Aeroporto di Catania dall'organizzazione sindacale UGL-TA; all'Aeroporto di Ciampino è indetto dalle organizzazioni sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA;

all'Aeroporto di Verona, dalle organizzazioni sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA.



L'Enav fa sapere che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.