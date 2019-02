Tranvia Firenze, inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l'11 febbraio presente Mattarella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seconda linea del nuovo tram di Firenze gratis per tutti nelle prime due settimane di servizio, fino al 24 febbraio compreso.- e per festeggiare insieme questo grande traguardo".Il Presidente della Repubblicaha detto Nardella - e che arriveràNardella ha anche comunicato la presenza della, confermando anche la presenza degli ambasciatori di Francia e Giappone, "visto il coinvolgimento delle più importanti ditte tecnologiche di questi due Paesi.. L'attivazione del servizio pubblico avverrà per motivi logistici e di sicurezza qualche ora dopo l'inaugurazione e nei prossimi giorni informeremo nel dettaglio quando partirà esattamente la prima corsa".La Linea 2 della tranvia di Firenze è il tanto atteso collegamento su rotaia dalla principale stazione ferroviaria nel pieno centro della città all'aeroporto., nelle immediate adiacenze dell'Autostrada A11 che conduce al mare della Versilia e che collega, appunto dalla zona di Firenze, l'A1 Napoli-Milano con l'A10 Rosignano- Livorno-Genova.La nuova rete,tra successive polemiche ricorsi e controricorsi e che prevede l'istituzione di linee metrotranviarie che si allontanano dal centro in modo radiale.e ripetute modifiche alla viabilità, peraltro causa di pesanti disagi e proteste dei cittadini. I programmi prevedono altre linee, sotto attraversamento del centro storico compreso,. La posa dei binari ebbe inizio dall'8 ottobre 2007 e il 1 ottobre 2008 venne consegnato il primo deiprodotto dall'AnsaldoBreda di Pistoia (dal 2 novembre 2015 Hitachi Rail Italy). La T1 fu inaugurata il 14 febbraio 2010.. La T1 ora collega direttamente Scandicci con la zona ospedaliera della città.I lavori per la realizzazione della. Il termine dei lavori era previsto per giugno del 2014, poi posticipato al luglio 2017 e successivamente all'agosto 2018 e poi ancora allo scorso dicembre.