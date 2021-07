Transizione, von der Leyen: "Piano Marhall verde da 500 miliardi per UE"

1 Minuto di Lettura

Venerdì 30 Luglio 2021, 13:45







(Teleborsa) - La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parla di un piano Marshall "verde" nella UE che "farà sorgere nuovi mercati e spalancherà gigantesche opportunità economiche, per l'Europa e per l'Italia". In un'intervista all'ANSA, la numero uno di Bruxelles ha affermato che "oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti verdi e digitali".



Von der Leyen ha sottolineato che il PNRR dell'Italia "ha un'autentica anima verde" e che il 37% del Piano è dedicato a progetti per la transizione, ma occorre che riforme ed investimenti "si trasformino in realtà".



Il Next Generation EU - ha aggiunto - farà sì che i nostri figli "abbiano posti di lavoro di qualità e ben retribuiti, in una misura oggi nemmeno immaginabile".