Conte: transizione energetica occasione di crescita

Seconda giornata degli Stati Generali della Transizione Energetica. Nell'ambito dell'evento, organizzato a Roma da Cdp, Snam e Terna è intervenuto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha ribadito l'importanza della conversione ecologica dell'economia italiana. «L'evento di oggi mi permette anche di tornare su un aspetto fondamentale e prioritario, del quale ho avuto occasione di parlare in diverse sedi, in Italia e all'estero: costruire un'Italia più verde, più inclusiva e più equa è l'obiettivo al quale è indirizzata l'intera azione del nostro governo; non rappresenta affatto un costo, nè un vincolo, ma costituisce, per il nostro Paese, un'imperdibile occasione di crescita, di sviluppo e di innovazione», ha dichiarato il premier. E ha ribadito l'importanza del Green New Deal.Durante la manifestazione ha parlato anche il presidente di Snam Luca Dal Fabbro che ha ricordato come l'Italia sia prima in Europa per l'economia circolare e come possa svolgere un ruolo da leader nella transizione energetica globale. Ha spiegato, inoltre, che «Siamo tra i primi paesi ad aver raggiunto vari obiettivi europei per l'energia al 2020 e abbiamo campioni internazionali come Snam e Terna, che oggi insieme a Cdp danno vita a uno sforzo di collaborazione storico e quasi irripetibile per garantire sostenibilità e sicurezza del sistema energetico».Sul primato dell'Italia nell'economia circolare, Dal Fabbro ha poi aggiunto che, secondo i dati del Circular Economy Network citati oggi anche dal presidente del Consiglio Conte, l'Italia «ha un indice di circolarità pari a 103 rispetto all'88 della Germania. Anche altri grandi paesi come Regno Unito (90 punti), Francia (87) e Spagna (81) sono distanziati». In Italia, infatti, ha sottolineato Dal Fabbro: «abbiamo un settore dei consorzi di riciclo che ci invidiano nel mondo. La circular economy può sviluppare l'economia e dare un contributo all'ambiente».