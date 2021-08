Transizione energetica, idrogeno e sviluppo sostenibile: Snam a Expo 2020 Dubai

Martedì 31 Agosto 2021, 19:45

(Teleborsa) - Sviluppo sostenibile, innovazione ed energie rinnovabili saranno al centro della partnership fra Snam e il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, l'Esposizione Universale che prenderà il via il prossimo 1 ottobre.

A Expo Dubai, Snam, che proprio quest'anno compie 80 anni, racconterà il proprio impegno per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile dei territori. La società, infatti, – spiega una nota – sta investendo in modo crescente nell'innovazione della propria rete per trasportare sempre più gas rinnovabili come biometano e idrogeno e raggiungere le zero emissioni di anidride carbonica nel 2040. Parallelamente, Snam è impegnata a sviluppare nuove iniziative come il biometano, l'idrogeno, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la forestazione urbana per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali e internazionali.

Snam sosterrà il Padiglione Italia in iniziative di comunicazione riguardanti la sfida climatica e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance), anche collegate alla COP26, la conferenza internazionale sul clima in programma dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 a Glasgow, in partenariato tra Regno Unito e Italia.

Attraverso il proprio sostegno al Padiglione Italia in qualità di Silver Sponsor, Snam – si legge nella nota – "intende contribuire a celebrare l'ingegno italiano e a immaginare nuovi ecosistemi sostenibili e inclusivi sia dal punto di vista ambientale sia da quello sociale, in linea con il proprio obiettivo di neutralità carbonica al 2040 e con la propria strategia ESG".

Snam, inoltre, fornirà al Padiglione la "Hydrogen Pasta", dando visibilità ai prodotti italiani e presentando al contempo una storia di imprenditoria e innovazione. Prodotta a Contursi Terme (Salerno) in occasione della prima sperimentazione di immissione di idrogeno in una rete gas a livello europeo, effettuata da Snam servendo un pastificio e un'altra impresa locale, la "pasta all'idrogeno" sarà utilizzata per eventi di comunicazione rivolti ai visitatori.