Transizione ecologica, Urso: evitare di finire in mani Cina

Giovedì 17 Novembre 2022, 10:45







(Teleborsa) - L'accelerazione della transizione ecologica non deve comportare il rischio di metterci nelle mani Cina. Lo ha detto il ministro dellle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a Mattino 5.







"La transazione ecologica in Europa - ha sottolineato il ministro - deve accompagnarsi alla riconversione industriale, affinché il nostro sistema produttivo possa utilizzare appieno anche le opportunità che ci sono nella transizione ecologica e digitale ma ci vogliono i tempi per realizzare gli investimenti produttivi che ci debbano assolutamente evitare di passare dalla sudditanza nel campo energetico dalla Russia alla sudditanza nel campo tecnologico nei confronti della Cina".



Nel 2035 l'auto elettrica sarà un traguardo ragionanevole? "Dipende - ha detto Urso - dalla politica industriale che l'Europa ci consentirà di fare in questo frangente, se ci sono troppi lacci e lacciuoli noi non riusciremo a raggiungere l'obiettivo di rendere autonoma la nostra filiera produttiva europea dalla competizione dei colossi che non rispettano gli stessi standard ambientali".



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)