12 Marzo 2021

(Teleborsa) - Martedì prossimo, 16 marzo, i ministri del Governo Draghi direttamente coinvolti nella vicenda Alitalia proveranno a trovare la quadra con la Commissione UE per avviare il processo di dismissione della compagnia aerea, pur garantendo l'accompagnamento dei 6mila dipendenti in esubero rispetto al piano industriale della newco ITA.

Sul tavolo, la condizione di discontinuità richiesta per il varo del processo di transizione in sede europea. Ne discuteranno, in collegamento dalle rispettive sedi, la commissaria UE alla concorrenza Margrethe Vestager e i ministri dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, delle infrastrutture e della mobilità Enrico Giovannini e dell'economia Daniele Franco.

I quattro si rivedranno a distanza di 18 giorni dal precedente vertice a distanza. Periodo in cui sono stati limati e definiti alcuni aspetti legati alle attività di volo, handling e manutenzione di Alitalia, con l'obiettivo di ottenere il via libera dalla Commissione UE dimostrando che il finanziamento statale di tre miliardi è finalizzato all'avvio della fase operativa della nuova compagnia Ita.