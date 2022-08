Traffico aereo, Qantas cerca addetti ai bagagli tra i dirigenti

Lunedì 8 Agosto 2022, 20:45







(Teleborsa) - La mancanza di personale di terra, che sta causando il caos negli aeroporti di tutto il mondo, ha spinto Qantas a chiedere ai propri dirigenti di lavorare come addetti ai bagagli per tre mesi. Il gruppo australiano sta cercando infatti almeno 100 volontari per lavorare negli aeroporti di Sydney e Melbourne.



I compiti comprendono il carico e lo scarico dei bagagli e la guida di veicoli per spostare i bagagli negli aeroporti. Nell'annuncio Qantas ha specificato che i candidati devono essere in grado di sollevare e spostare valigie che pesano fino a 32 kg.