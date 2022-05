Traffico aereo, Aci Europe: settore in ripresa, a marzo record di passeggeri dalla pandemia di Covid-19

(Teleborsa) - Il traffico passeggeri a marzo ha visto la rete aeroportuale europea registrare la sua migliore performance mensile dall'inizio della pandemia di COVID-19 a -34,1% (-39,6% su base trimestrale) rispetto ai livelli registrati nel 2019. L'ente europeo per il commercio aeroportuale, ACI EUROPE, ha pubblicato oggi il suo rapporto sul traffico aeroportuale per marzo 2022 e per l'intero primo trimestre 2022.

La ripresa di marzo è stata il risultato dell'allentamento da parte della maggior parte degli Stati dell'area UE+ delle restrizioni per i viaggi sia all'interno dell'Europa che all'esterno sulla scia di una forte domanda repressa. Di conseguenza, il traffico passeggeri negli aeroporti dell'area si è attestato a -34,3% a marzo , in aumento rispetto al -51,1% di gennaio (il primo trimestre nel suo complesso si era attestato a -42,1% ). I mercati con le migliori performance nell'area UE+ a marzo sono stati Portogallo (-16,3%), Romania (-21,8%) e Spagna (-21,9%). I risultati peggiori sono stati invece quelli di Slovenia (-61,9%), Slovacchia (-58%) e Germania (-51,7%). Gli aeroporti del Regno Unito (-38,2%) si sono finalmente avvicinati alla media dell'area UE+, mentre quelli della Francia (-29,5%) l'hanno sovraperformata.

Nel resto d'Europa, la guerra russa contro l'Ucraina ha comportato un significativo deterioramento del traffico passeggeri a marzo a -32,9%, in calo rispetto al -23,8% di gennaio (primo trimestre a -26,5%). La flessione di marzo è derivata dalla perdita di tutto il traffico passeggeri negli aeroporti ucraini e della maggior parte del traffico passeggeri negli aeroporti moldavi (-94,5%), nonché dalla riduzione del traffico passeggeri negli aeroporti russi. Quest'ultimo è derivato principalmente dai divieti al traffico aereo dell'UE e del Regno Unito, ma anche dalla chiusura da parte del governo russo di oltre 10 aeroporti commerciali nella parte meridionale del paese. Sebbene il traffico passeggeri negli aeroporti russi avesse recuperato i volumi pre-pandemia all'inizio dell'anno, a marzo è diminuito di una media stimata del -24% negli aeroporti russi rimasti operativi.

Altrove nell'area extra-UE+, mentre il traffico passeggeri è peggiorato anche negli aeroporti georgiani (-38%), ha continuato a migliorare in tutti gli altri mercati compresi Serbia (-21%) e Turchia (-24,5%). Gli aeroporti in Armenia (+0,4%) hanno ottenuto una piena ripresa, mentre quelli in Albania (+38,9%) e Kosovo (+15,1%) sono stati ben al di sopra dei loro volumi pre-pandemia.



"L'impatto della guerra della Russia in Ucraina sul traffico passeggeri è stato contenuto in questi paesi e in pochi altri nelle loro immediate vicinanze. Per gli aeroporti del resto d'Europa, l'allentamento delle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19 non solo nel continente, ma sempre più anche per i viaggi intercontinentali fa ben sperare per la stagione estiva – ha dichiarato Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI EUROPE –. La sfida immediata è gestire l'improvvisa impennata del traffico dato che la pandemia ha lasciato gli aeroporti e gli operatori di terra con risorse estremamente ridotte".