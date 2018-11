Trasporto aereo internazionale: diminuita la domanda a settembre

Ultimo aggiornamento: 16:56

A settembre ci sono stati meno viaggiatori sugli aerei. È rallentata, infatti, la domanda del trasporto aereo internazionale. Il traffico dei passeggeri ha registrato un +5,5 per cento: in calo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dove c'era stato un aumento del 6,4 per cento. Sono i dati resi noti dalla Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo).La capacità degli aerei è aumentata del 5,8 per cento mentre il fattore di riempimento è calato per la prima volta inotto mesi, scendendo dello 0,3 per cento all'81,4 per cento.«Anche se la crescita del traffico a settembre è stata in linea con la media di lungo termine, è rallentata rispetto aimesi recenti». Così il direttore generale e amministratore delegato della Iata Alexandre de Juniac, spiegando che «ciò è probabilmente dovuto al fatto che la domanda non è stata sostenuta da tariffe più convenienti a causa di costi più alti per le compagnie aeree, come quello per il carburante». Ma «anche l'incertezza circa le politiche commerciali e pratiche protezionistiche potrebbero aver avuto un impatto», conclude il numero uno di Iata.