Enac: aumentato il traffico aereo, ma anche i reclami

Si è chiusa con un bilancio positivo la stagione estiva del trasporto aereo. Durante i mesi di luglio e di agosto, i passeggeri sono aumentati del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017 e si attestano a quota 39,5 milioni.



Una crescita omogenea che non si è verificata solamente nei mesi estivi ma durante tutto l'anno: nel periodo che va da gennaio ad agosto l'incremento è stato del 5,3% rispetto all'anno precedente. I dati Enac mostrano che i passeggeri in totale sono stati 124,8 milioni.



Insieme ai passeggeri sono aumentati, però, anche i reclami. Nel periodo estivo si è registrato un decisivo incremento delle segnalazioni ricevute dall'Enac per cancellazioni dei voli e ritardi in partenza dovuti prevalentemente agli scioperi che hanno interessato il settore, in particolare alcune compagnie aeree europee.

