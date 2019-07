Trading on line, Consob ordina oscuramento siti abusivi

(Teleborsa) - Su ordine della Consob i gestori delle reti di telecomunicazioni hanno dovuto provvedere all'oscuramento di alcuni siti abusivi di trading on line, rendendoli inaccessibili al territorio italiano.



Provvedimenti che l'Autorità ha potuto attuare grazie ai nuovi poteri di vigilanza in materia di contrasto all'abusivismo finanziario derivanti dal Decreto Crescita. Poteri che, come evidenzia la stessa Consob in una nota, rendono più incisivi gli strumenti di contrasto, permettendo di oscurare siti che offrono servizi di investimento senza autorizzazione.



Nel caso specifico, si tratta di quattro siti: https://www.allglobalmarkets.com, https://marketsxchange.com, https://sigmafortrade.com, https://www.swisscfd.com.





