Trade Republic valutata 5 miliardi dopo estensione del round di serie C

(Teleborsa) - Il broker online tedesco Trade Republic ha annunciato un'estensione del round d'investimento di serie C da 250 milioni di euro. Il round è stato guidato da Ontario Teachers', uno dei più grandi fondi pensione e investitori istituzionali del mondo, insieme alla partecipazione di investitori esistenti. L'estensione si basa su un aumento della valutazione post-money a 5 miliardi di euro (da 4,4 miliardi di euro).

L'operazione è importante se si considera che molte startup e aziende tecnologiche hanno messo in pausa le assunzioni o annunciato licenziamenti, e i finanziamenti dei grandi investitori e del venture capital alle società innovative si è drasticamente ridotto in questi mesi.

"Il finanziamento ci aiuterà a investire fortemente nell'innovazione di prodotto per consentire a milioni di europei di mettere i propri soldi al lavoro - ha affermato Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic - Il miglioramento della nostra valutazione alla luce dell'attuale contesto di mercato è una vera testimonianza dei nostri progressi nel settore ultimi dodici mesi e il grande potenziale che ci aspetta".



Trade Republic, disponibile per app e web, consente alle persone di risparmiare, investire e fare trading sul mercato dei capitali. È stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri e raggiunge oltre 280 milioni di persone in sei paesi. L'investimento odierno di Ontario Teachers è un'estensione del round di serie C dell'anno scorso, guidata da Sequoia insieme a TCV, Thrive e ai precedenti investitori Accel, Creandum, Founders Fund e Project A.