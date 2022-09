TPS, utile netto 1° semestre in crescita a 2,1 milioni euro

Mercoledì 21 Settembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - TPS, holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, ha chiuso il primo semestre con un utile netto pari a 2,1 milioni di euro, di cui 2,04 milioni di competenza del Gruppo.



I ricavi si attestano a 19,2 milioni, in crescita del 8,5% rispetto ai 17,7 milioni del primo semestre 2021, mentre l'EBITDA del periodo si conferma sui 4 milioni, allineato con il primo semestre 2021. L'EBIT è pari a 3,2 milioni rispetto ai 3 milioni al 30 giugno 2021.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -16,2 milioni (cassa disponibile), in netto miglioramento rispetto ai –14,6 milioni del 31 dicembre 2021 (considerando l'impatto del principio IFRS 16 sui diritti d'uso e leasing). La Generazione di Cassa Operativa (Flusso Finanziario della Gestione Reddituale) nel semestre è stata pari a 2,9 milioni.