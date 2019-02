TPS Group chiude esercizio con ricavi in crescita

(Teleborsa) - Ricavi in crescita per TPS. La holding dell'omonimo Gruppo attivo nel settore dei servizi in campo aeronautico ha chiuso il 2018 con un valore della produzione di 24,1 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto all'esercizio precedente.



Tale risultato, spiega la società in un comunicato, consolida nel 2018 solo i risultati dell'ultimo trimestre della recente operazione di conferimento della società Satiz Technical Publishing & Multimedia. A parità di perimetro societario, senza quindi il consolidamento della recente operazione di conferimento, il Gruppo TPS avrebbe registrato una crescita del volume d'affari di circa il 10% rispetto all'esercizio precedente.



In questo momento il titolo TPS sta cedendo il 2,3% a Piazza Affari.