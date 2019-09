TPS Group acquista la EMTB di Bolzano

(Teleborsa) - TPS Group ha perfezionato l'acquisizione della società E.M.T.B. - Engineering Machinery Tooling Bolzano (EMTB) di Bolzano, che opera prevalentemente nell'ambito della progettazione e ingegneria per i settori industriali meccanica, difesa e impianti di trasporto a fune.



La società, che ha la propria sede legale e operativa a Bolzano ed una seconda sede operativa a Piacenza, impiega 32 dipendenti e ha registrato nel 2018 ricavi per 3,2 milioni di euro con un Ebitda pari a 574 mila euro.



Attraverso questa acquisizione il Gruppo TPS intende ampliare la propria offerta commerciale a nuovi clienti e settori industriali, sfruttando al contempo le possibili sinergie operative e di costi che si potrebbero delineare tra le varie società del Gruppo. L'Acquisizione è stata interamente regolata per cassa per un esborso complessivo pari a 1,32 milioni di euro.



