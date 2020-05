TPS, avvio terzo periodo esercizio Warrant

(Teleborsa) - TPS, holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, quotata su AIM Italia, annuncia l'avvio dell'esercizio dei "Warrant TPS 2017-2020" dal 1° giugno 2020 fino al 16 giugno 2020.



I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio, nel rapporto di 1 azione per ogni 10 Warrant posseduti, ad un prezzo per azione pari a 4,148 euro.



Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Terzo Periodo di Esercizio.