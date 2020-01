Tpl, Mit: alle Regioni 2,2 miliardi per l'acquisto di bus ecologici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono statidi euro per l'acquisto diadibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture, sulla base delle disposizioni del PL'obiettivo, informa il, è quello di rinnovare il parco dei bus con(elettrici, a metano o a idrogeno), riducendo la l'età media del parco vetture per promuovere il, ricorrendo a tecnologie innovative in linea con gli accordi internazionali e con le disposizioni normative della Unione Europea."In tante città, soprattutto nella pianura padana ma non solo, è: abbiamo assegnato 2,2 miliardi alle Regioni per l'acquisto di nuovi bus ecologici.", sono le parole che la ministraha postato sul suo profilo twitter per commentare la firma del decreto.Nello stesso decreto - firmato dal Mit di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - oltre alle modalità di erogazione e ai vincoli di destinazione, sono riportate anche le diverse, sia relative all'attribuzione deied all'assegnazione delle risorse applicando gli indicatori previsti dal DPCM, che quelle relative alle regioni del centro Nord e del Sud, per tenere conto nell'assegnazione delle risorse delrispetto alla popolazione residente nelle Regioni del Sud, previsto dall'articolo 7 bis del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e della modalità attuativa dello stesso di cui al DPCM del 7 agosto 2017.Lo stanziamento prevede, inoltre, che. Viene anche stabilito che le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possano essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l'alimentazione alternativa (es. metano, idrogeno, elettrica).