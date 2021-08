Tpl, Giovannini: situazione molto difficile ma abbiamo messo in campo risorse consistenti

Lunedì 30 Agosto 2021, 20:45

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, è tornato sul tema della riorganizzazione dei trasporti in vista dell'apertura dell'anno scolastico. "Sappiamo benissimo che la situazione è molto difficile, per questo abbiamo messo in campo una serie di azioni che l'anno scorso non c'erano", ha assicurato il ministro alla Festa nazionale dell'Unità di Bologna. "Questo è un impegno comune del governo, delle Regioni e delle aziende dei trasporti – ha aggiunto – Vedremo alla prova, ma sappiamo che le risorse che sono state messe in campo sono molto consistenti e possono consentire a Regioni e aziende di operare in questa direzione".

"Il servizio dei trasporti pubblici locale è carente in Italia non per il Covid-19 ma perché abbiamo dei mezzi vecchissimi, inquinanti e servono una quota molto limitata di popolazione", ha spiegato. "Nell'ultimo anno le aziende dei trasporti hanno cambiato moltissimo il loro approccio anche grazie al fondi ministeriali per l'acquisto di mezzi ecologici – ha dichiarato Giovannini –. Il cambiamento del trasporto pubblico locale non è solo una questione di questi giorni o delle prossime settimane. Il trasporto pubblico locale ha tantissimi problemi".

Il ministro ha anticipato che nella commissione parlamentare si discuterà degli aspetti emersi durante il confronto con i sindacati. "Faremo un tavolo speciale sulla questione della sicurezza degli operatori dei trasporti", ha annunciato. "L'incontro con i sindacati oggi ha definito un percorso – ha detto Giovannini –. Ci rincontreremo il 20 settembre. "Sappiamo che purtroppo ci sono delle azioni non da oggi di reazione violenta nei confronti degli operatori dei trasporti. Affronteremo questa problematica che ovviamente dovrà poi essere discussa con le società che gestiscono i trasporti", ha aggiunto.