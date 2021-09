TPL, Giovannini: se necessario risorse ci sono

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 10:30







(Teleborsa) - A fronte di circa 13 milioni di vetture-chilometro aggiuntive "messe in campo" l'anno scorso, "quest'anno saranno 44 milioni di vetture-chilometro, ma probabilmente non esauriranno i 618 milioni messi a disposizione delle Regioni".







E' quanto ha puntualizzato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ai microfoni di Radio 24. Giovannini ha quindi aggiunto che se serviranno altre risorse, il "vincolo non è quello finanziario". Per "marcare la discontinuità con lo scorso anno", ha detto Giovannini, rispetto "ai mezzi aggiuntivi l'offerta sarà 3,4 volte superiore".



Per la ripartenza, nel Trasporto pubblico locale, in vista della ripresa della scuola, "ci saranno sicuramente delle criticità che emergeranno e noi richiameremo gli enti locali e le aziende a fare il possibile e l'impossibile", aveva precisato Giovannini, in audizione alla Camera qualche giorno fa, sottolineando che "nessuno, nè gli Enti locali e neppure il Governo, ha mai immaginato di poter avere dei controllori su tutti i mezzi pubblici".



"Per chi ritiene che Governo e Regioni non abbiano fatto uno sforzo straordinario e che nulla sia cambiato - ha aggiunto il ministro -, i dati smentiscono questa affermazione".