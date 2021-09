Toyota taglia stime produzione esercizio

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 11:15







(Teleborsa) - Alla fine la resa: Toyota ha taglia le stime di produzione annuale, per l'esercizio terminerà il 31 marzo 2022, a causa delle carenze di chip e della risalita dei contagi di Covid-19 negli stabilimenti del Sudest asiatico.



La casa d'auto giapponese ha parlato di un aumento dei contagi in Vietnam e Malesia, che ha costretto alla chiusura i suoi impianti di componentistica, spingendola a tagliare ulteriormente le stime di produzione di 300mila unità da 9,3 milioni a 9 milioni di veicoli. Toyota sta dunque riformulando i programmi pe i mesi di settembre ed ottobre, per i quali prevede rispettivamente un taglio di 70 mila e 330 mila unità prodotte, ma spera ancora di recuperarne una parte negli ultimi due mesi dell'anno.



Non sono state attualmente toccate le previsioni di utile operativo che, per ora, restano confermate a 22,7 miliardi di dollari.