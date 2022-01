Toyota sorpassa General Motors: ha venduto più auto negli USA nel 2021

(Teleborsa) - Nel 2021 è avvenuto un sorpasso storico nel mondo dell'automotive statunitense. Per la prima volta dal 1931, General Motors (GM) non è la casa automobilistica che ha venduto più veicoli nella nazione. La giapponese Toyota ha venduto 2,3 milioni di veicoli negli Stati Uniti lo scorso anno, in aumento del 10,4% rispetto al 2020. GM ha venduto 2,2 milioni nel 2021, in calo del 12,9% rispetto all'anno precedente. La differenza nelle vendite tra le due case automobilistiche è stata di 114.034 veicoli. GM è da 90 anni il primo gruppo negli Stati Uniti in termini di vendite, ovvero da quando nel 1931 superò Ford, in base ai dati del settimanale di settore Automotive News.

Secondo i dati diffusi oggi, General Motors ha riportato un secondo calo consecutivo nelle vendite trimestrali di auto negli Stati Uniti, con la carenza di semiconduttori e i problemi alla catena di approvvigionamento che continuano a non permettere di rispondere all'elevata domanda nel paese. La casa automobilistica di Detroit ha dichiarato che le vendite del quarto trimestre sono diminuite del 43% a 440.745 veicoli, rispetto ai 771.323 veicoli dell'anno precedente. Anche Toyota ha riportato un calo consistente delle vendite nell'ultima parte dell'anno: a dicembre ha registrato un -30,2% a quota 174.115 veicoli.

"Per tutto l'anno ci siamo concentrati sulla fornitura del maggior numero possibile di prodotti a domanda elevata e con limiti di capacità e la strategia ha funzionato", ha affermato Steve Carlisle, vicepresidente di GM. "I nostri rivenditori e i nostri team di ingegneria, catena di approvvigionamento, produzione e marchio hanno spostato le montagne per soddisfare il maggior numero possibile di clienti nel 2021, nonostante le scorte basse causate da problemi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori durante il terzo e il quarto trimestre".

Nonostante il sorpasso ai suoi danni, spicca il volo General Motors sul NYSE, dove si attesta a 64,43, con un aumento del 5,33%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 65,44 e successiva a quota 68,19. Supporto a 62,69. Ottima la performance di Toyota Motor, che si attesta a 195,7, con un aumento del 5,02%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 196,9 e successiva a quota 200,3. Supporto a 193,6.