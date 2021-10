Toyota investirà 3,4 miliardi in USA per impianto di batterie per veicoli elettrici

Lunedì 18 Ottobre 2021, 13:00

(Teleborsa) - Toyota ha annunciato che investirà circa 3,4 miliardi di dollari (380 miliardi di yen) negli Stati Uniti fino al 2030 per costituire una nuova società e costruire un impianto di batterie per autoveicoli elettrici. L'investimento fa parte dei 13,5 miliardi di dollari già stanziati a livello globale per gli investimenti nello sviluppo e nella produzione di batterie annunciati il ??mese scorso dalla multinazionale giapponese. La produzione inizierà nel 2025 e inizialmente si concentrerà sulle batterie per veicoli elettrici ibridi, creando 1.750 nuovi posti di lavoro, ha affermato la società in una nota, pur non svelando la posizione del sito produttivo o la capacità produttiva.

"L'impegno di Toyota per l'elettrificazione riguarda il raggiungimento della sostenibilità a lungo termine per l'ambiente, i posti di lavoro e i consumatori americani - ha affermato Ted Ogawa, amministratore delegato di Toyota Motor North America - Questo investimento aiuterà a introdurre veicoli elettrificati più convenienti per i consumatori statunitensi, a ridurre significativamente le emissioni di carbonio e, soprattutto, a creare ancora più posti di lavoro americani legati al futuro della mobilità".