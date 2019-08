Toyota e Suzuki siglano partnership strategica con scambio azionario

(Teleborsa) - Toyota e Suzuki Motor annunciano l'avvio di un'alleanza tra i due marchi che prevede anche uno scambio di partecipazioni.



E' la base per l'avvio di una partnership commerciale basata sull'acquisto reciproco di azioni, con Toyota che rileverà il 4,9% del capitale di Suzuki, pari a 96 miliardi di yen (908 milioni di dollari), e quest'ultima che comprerà sul mercato una quota dello 0,2% di Toyota per un valore di 48 miliardi di yen (454 milioni di dollari) .



L'obiettivo dei due colossi giapponesi è quello di accelerare l'attività sulla ricerca, cavalcando un periodo di grandi cambiamenti per il settore automobilistico che vede l'entrata nel mercato la guida autonoma e una maggiore sensibilità nei confronti degli impatti ambientali causati dalle vetture con una crescita esponenziale del segmento elettrico.





