Toyota aumenta di 3 miliardi di dollari gli investimenti in USA entro il 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Congratulazioni Toyota! Grandi notizie per i lavoratori del settore auto Usa! L'Usmca (il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada, che deve essere ancora ratificato dal Congresso, ndr) sta già mettendo a posto il Nafta, un accordo che non funziona".ha commentato così, su Twitter, la notizia dellLa casa automobilistica giapponese, tre in più rispetto ai 10 miliardi annunciati nel 2017, e conta di creare quasiUna mossa che, come ha sottolineato Trump, è pensata per contrastare il potenziale impatto dei dazi che Trump potrebbe decidere di imporre sulle auto prodotte all'estero e importate negli Stati Uniti, dove Toyota – in passato criticata da Trump per i suoi stabilimenti in Messico – ha 10 impianti produttivi.