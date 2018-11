Toyota: richiama 1,6 milioni di auto per problema ad airbag

Guai in vista per la Toyota. La casa automobilistica nipponica dovrà richiamare un milione e 600 mila vetture a causa di airbarg difettosi. In Europa i veicoli interessati sono circa 946mila e riguardano in particolar modo i modelli Avensis e Corolla.



La decisione è stata comunicata al ministero dei Trasporti giapponese e riguarda circa 101mila auto prodotte sul mercato domestico tra il gennaio 2012 e il settembre 2013, e 310mila unità che invece sono state assemblate all'estero. © RIPRODUZIONE RISERVATA