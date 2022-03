Touring Club, Free to X premia le strutture "Ecofriendly"

(Teleborsa) - La mobilità elettrica e il turismo sostenibile entrano a far parte, con una sezione dedicata, della Guida "Alberghi e ristoranti d'Italia 2022" del Touring Club Italiano presentata questo pomeriggio. Nel corso dell'evento Free To X – la società del Gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi di mobilità avanzati e attenta a innovazione, tecnologia e sostenibilità – ha consegnato il premio Migliore Potenza di Ricarica a due strutture ricettive Ecofriendly. Il riconoscimento, fortemente voluto dall'amministratore delegato, Giorgio Moroni, e consegnato dal direttore delle Relazioni Esterne e vice presidente della società, Andrea Manfron, è andato al Ristorante Eataly (Modena) e al Castello di Serragiumenta Altomonte (CS).



"Il valore della collaborazione con il Touring Club Italiano, – ha dichiarato Manfron – rientra perfettamente nello spirito che anima le iniziative Free To X. Pensata per chi viaggia o semplicemente si muove, Free To X offre soluzioni volte a migliorare l'esperienza di viaggio a 360 gradi, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità. Attraverso questa nuova sessione, il Touring Club Italiano compie un ulteriore passo verso un nuovo modo di viaggiare, responsabile e consapevole". Manfron ha ricordando anche l'impegno che Free To X sta mettendo in campo sul tema della sostenibilità grazie al piano che prevede l'installazione di 100 stazioni di ricarica ad alta potenza entro la fine del 2023, con una media di 7 nuove stazione ogni mese, e un investimento complessivo di 75 milioni di euro, completamente autofinanziati da Aspi.