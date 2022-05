TotalEnergies acquisisce 50% di Clearway per crescere nelle rinnovabili in USA

(Teleborsa) - TotalEnergies, società energetica francese precedentemente nota come Total, ha firmato accordi con Global Infrastructure Partners (GIP), società d'investimento specializzata in infrastrutture, per acquisire il 50% di Clearway Energy Group (CEG), il quinto player statunitense nel settore delle energie rinnovabili. TotalEnergies, che sta attuando una seria di operazioni per spostarsi sempre più dal petrolio all'energia green, ha affermato che ciò costituisce la sua più grande acquisizione nel settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti, uno dei primi tre mercati rinnovabili al mondo.

CEG è uno sviluppatore di progetti rinnovabili e possiede il 42% degli interessi economici della sua controllata quotata, Clearway Energy, in cui i progetti vengono inseriti quando raggiungono l'operatività commerciale. Clearway ha 7,7 GW di asset eolici e solari in funzione attraverso la sua controllata quotata CWEN e ha una pipeline di 25 GW di progetti rinnovabili e di stoccaggio, di cui 15 GW sono in una fase avanzata di sviluppo.

Secondo i termini della transazione, GIP riceverà 1,6 miliardi di dollari in contanti e una quota del 50% meno un'azione nella controllata TotalEnergies che detiene il 50,6% di SunPower Corporation, leader nel solare residenziale negli Stati Uniti. La transazione tiene conto delle valutazioni di 35,1 dollari per azione per CWEN e 18 dollari per azione per SunPower.

"Questa transazione si adatta perfettamente alla nostra strategia di fare dell'elettricità rinnovabile uno dei nostri principali motori di crescita insieme al gas naturale liquefatto che abbiamo recentemente rafforzato con il lancio dell'estensione Cameron - ha affermato Patrick Pouyanné, presidente e CEO di TotalEnergies - Illustra la nostra priorità nell'accelerare la trasformazione dell'azienda per diventare un'azienda multi-energia sostenibile e redditizia".