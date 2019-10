Total si rafforza in Giappone e avvia i lavori per una nuova centrale solare

Total continua a espandersi in Giappone. La società controllata al 100% dal gruppo petrolifero francese, ha avviato i lavori di costruzione di una nuova centrale solare di una capacità di circa 52 mwc in Giappone a Osato. Lo rende noto Total in un comunicato precisando che l'entrata in servizio è prevista per il 2021.



Miyagi Osato Solar Park, sottolinea Julien Pouget, il direttore Renewables di Total, «è la terza più grande centrale solare in Giappone che porterà la nostra capacità accumulata nel paese ad oltre 100 mwc». Il progetto è detenuto da Total Solar International (90%) e da SB Energy Corp (10%).



Non è la prima volta che la società francese fa accordi con il Paese asiatico. In Giappone, infatti, sono già presenti due centrali costruite dalla Total:Miyako Solar Park (25 MWc, 2019) e Nanao Power Plant (27 MWc, 2017).



© RIPRODUZIONE RISERVATA