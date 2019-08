Toshiba, utile operativo decuplicato ma sotto attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Utili in forte crescita per, che però delude le attese del mercato. Il titolo, tuttavia, ha chiuso in rialzo (+1,22%) alla borsa di Tokyo, non risentendo dell'impatto del numeri e soppesando positivamente le indicazioni sul futuro.L'azienda giapponese ha chiuso il primo trimestre fiscale con un, dai 730 milioni dell'anno prima. Un risultati che però delude le attese degli analisti, che indicavano profitti per 11,6 miliardi.Il conglomerato giapponese è già intervenuto con un, un, un rinnovamento dei, per compensare la, venduto lo scorso anno per coprire le perdite pregresse. E sta ancora lottando per, come le batterie, i dispositivi di gestione dell'alimentazione e le apparecchiature mediche.Toshiba ha, in linea con l'obiettivo fissato dalla società nel suo piano quinquennale.