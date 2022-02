Toshiba prevede scissione in due società, non più in tre

(Teleborsa) - La conglomerata giapponese Toshiba ha fornito aggiornamenti sul suo piano di dividersi in tre distinte società, annunciando anche un incremento alla remunerazione prevista per gli azionisti. Il 12 novembre 2021 aveva annunciato la divisione in una società per energia e infrastrutture, una per i dispositivi e una per i chip di memoria, mentre oggi ha affermato che scorporerà soltanto gli asset che riguardano i dispositivi, che includono l'unità power chip.

Toshiba intende aumentare i rendimenti per gli azionisti a 300 miliardi di yen (circa 2,8 miliardi di euro) nei prossimi due anni, rispetto a un precedente obiettivo di rendimenti di 100 miliardi di yen (circa 760 milioni di euro). La decisione di incrementare la remunerazione è vista come un tentativo di placare le resistenze dei fondi esteri al piano di scorporo, con diversi investitori che hanno segnalato la preferenza per un delisting del colosso giapponese.