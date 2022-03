Toshiba, azionisti bocciano piano di spin-off e sollecitazione a buyout

Giovedì 24 Marzo 2022, 10:15







(Teleborsa) - Gli azionisti della multinazionale giapponese Toshiba hanno votato contro il suo piano di scorporo degli asset che riguardano i dispositivi, che includono l'unità power chip. Il piano avrebbe dovuto raggiungere almeno il 50% dei consensi degli azionisti. Respinta anche una mozione separata - sostenuta da diversi azionisti attivisti - che chiedeva al conglomerato di sollecitare offerte di acquisto. Il risultato dell'assemblea generale straordinaria lascia Toshiba senza una direzione chiara immediata, con l'azienda che fatica a lasciarsi alle spalle anni pieni di scandali tra il management e gli hedge fund attivisti stranieri.



La breve nota diffusa da Toshiba al termine dell'assemblea si limita a riferire che il piano è stato bocciato. Il gruppo aggiunge che "farà del suo meglio per ripristinare la fiducia con gli azionisti e per riconsiderare le sue opzioni strategiche" per creare valore.