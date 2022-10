Toscana, Giani firma il via libera per il rigassificatore di Piombino

(Teleborsa) -può iniziare i lavori per il posizionamento dellaall'interno del porto di(Livorno). L'autorizzazione è stata firmata oggi dal"La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche per il suo posizionamento in porto, può arrivare a Piombino – ha detto ilsiglando l'atto –. Significa per 60 milioni di italiani l'abbassamento delle bollette, la possibilità di offrire un servizio e di dire che si può avere il gas con più facilità senza dipendere dalla Russia".Soddisfattasecondo cui il progetto "contribuirà in maniera determinante alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici del Paese". Secondo la società "l'atto autorizzativo riporta, al suo interno, diverse prescrizioni tecniche e procedurali che Snam vaglierà già nei prossimi giorni per consentire il tempestivo avvio dei lavori e fare tutto quanto possibile per disporre dell'unità operativa entro i tempi previsti".La, chiusa il 21 ottobre, ha infatti emesso parere positivo con numerose indicazioni, ora allegate all'autorizzazione: dall'che chiede "una stazione meteorologica nel porto" e "due stazioni di misura della qualità dell'aria in aree abitate" allache prescrive la presenza di un archeologo per "qualunque opera di escavazione e movimentazione terra" per il metanodotto a terra, fino all'che chiede "un'apposita ordinanza per disciplinare le condizioni e i limiti per l'ingresso e l'uscita dal porto dell'unità Frsu e delle Lngc" in quanto "tali manovre non risultano compatibili con il contemporaneo svolgimento di altre manovre navali nello stesso bacino, e dovranno essere svolte esclusivamente in orario notturno". Questioni sollevate anche dalche ha ribadito l'intenzione di. "L'intero procedimento fa acqua da tutte le parti – ha osservato– e pone le basi concrete sulle quali costruiremo il ricorso. Poco importa se l'intesa e la relativa autorizzazione sono condizionate all'accettazione del memorandum; un documento che sembra più un tentativo di lavarsi la coscienza che uno strumento concreto per il rilancio del territorio". Proprio sul memorandum i Comuni vicini lamentano che "non c'è traccia di Follonica, Scarlino o Castiglione della Pescaia". I comitati infine chiedono che il Governo valuti un sito alternativo.