Toscana: approvato il Piano delle attività 2020 dell'Autorità portuale regionale

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i, approvata dalla Giunta, autorizzati glie il pagamento delle spese correnti previsti per il 2020 per la gestione dei. Ma l'Autorità porta avanti anche le opere previste nei Piani regolatori portuali di tutte le realtà. Ricordiamo che a Marina di Campo, dove per il 2020 non sono previsti investimenti, sono in corso i lavori per circa 600.000 euro per il rifiorimento della diga foranea".Gli investimenti in particolare -: escavo dell'imboccatura del porto, per un valore dieuro; completamento della nuova banchina commerciale, per un valore dieuro; manutenzioni straordinarie delle attrezzature portuali, per un valore di 100.000 euro; progettazione definitiva del nuovo sabbiodotto,euro previsti per l'annualità 2020 e condizionati alla conclusione del procedimento di VIA.: manutenzione straordinaria delle aree portuali, valore dieuro.: secondo lotto di riqualificazione delle banchine, valore dieuro sull'annualità 2020 (cui si aggiungeranno altrieuro nell'annualità 2021.Oltre alle risorse per gli investimenti programmato,(pulizia delle aree demaniali marittime, pulizia degli specchi acquei, manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici, manutenzione dell'impianto antincendio e delle aree a verde, gestione dei ponti mobili dove presenti, lluminazione pubblica e manutenzione ordinaria)assegnati a; all'; a; a