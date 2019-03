Toscana Aeroporti, utili 2018 in forte aumento con boom traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 2018 con undi euro (+38,3%). Proposto unper azione (+31,8% rispetto a 0,531 euro del 2017) con un payout del 95%.a 131,9 milioni di euro, I ricavi "Aviation" del 2018 sono pari a 94,5 milioni di euro, in aumento dello 0,6% rispetto ai 93,9 milioni del 2017. I ricavi "Non Aviation", pari a 31,2 milioni di euro, sono in crescita dell'11,2%.L'a 35,8 milioni di euro (+18,8%), mentre l'aumenta di 5,4 milioni di euro (+31,4%) passando dai 17,3 milioni di euro ai 22,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018.Ilsupera per la prima volta la soglia degli. Stabiliti i nuovi record di traffico da entrambi gli scali: Aeroporto di Pisa con 5,5 milioni di passeggeri (+4,4%) e Aeroporto di Firenze con 2,7 milioni di passeggeri (+2,3%).L'indebitamento finanziario netto è pari a 28,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea ai 28,5 milioni di euro al 31 dicembre 2017.