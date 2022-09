Toscana Aeroporti riduce perdita a 3,4 milioni, traffico in forte ripresa

Venerdì 9 Settembre 2022, 17:15







(Teleborsa) - Toscana Aeroporti chiude il primo semestre dell'anno con una perdita di 3,4 milioni di euro, anche se in miglioramento rispetto al valore negativo di 13,3 milioni di euro al 30 giugno 2021.



Il periodo è stato caratterizzato da una netta ripresa del traffico aereo: sono 2,8 milioni i passeggeri gestiti dal Sistema Aeroportuale Toscano, in forte crescita (+593%) rispetto allo stesso periodo del 2021 ma ancora in calo (-25,9%) rispetto ai volumi pre-Covid del 2019. Un trend di ripresa confermato anche a luglio (+103,9%) ed agosto (+66,2%).



Di conseguenza i ricavi operativi si portano a 41,4 milioni di euro in aumento del 247,2% rispetto ai 11,9 milioni di euro del primo semestre del 2021, che ancora scontava difficoltà neòl traffico ed un basso livelli di attività. L'EBITDA è positivo per 4,5 milioni di euro rispetto al valore negativo di 8,3 milioni di euro del primo semestre 2021.



Indebitamento finanziario netto pari a 106,2 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 107,5 milioni di euro del 30 giugno 2021. Rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) pari a 1,15.