Toscana Aeroporti, presentato progetto ampliamento terminal Aeroporto Pisa

(Teleborsa) - C'è un nuovo progetto per l': l'ampliamento del terminal e delle infrastrutture di volo a esso collegate nell'ambito del Master Plan 2018-2028. A presentare il progetto il Presidente di Toscana Aeroporti,, il Vice Presidente,, e l'Amministratore Delegato– per il quale il progetto di ampliamento del terminal rappresenta l'opera più significativa sia in termini di investimenti previsti sia in termini di impatto sulla gestione della crescita del traffico e dei servizi offerti ai passeggeri –riguarderanno il raccordo Echo e la pista secondaria, utilizzata attualmente solo per il rullaggio, l'ampliamento dell'area di stazionamento (Apron) in coerenza ai fabbisogni aggiornati e la realizzazione di un HUB di manutenzione aeromobili che prevede uno sviluppo infrastrutturale nell'area Nord-Est del sedime aeroportuale militare., il progetto di ampliamento del terminal di Pisa prevede la realizzazione di una prima fase di interventi – per un investimento di 37 milioni di euro – con l'obiettivo di aumentare la capacità aeroportuale fino a 6,5 milioni di passeggeri annui e la superficie totale da 35.900 a 63.800 mq con incremento di: gate (da 16 a 23), varchi security (da 8 a 10) e di aree commerciali (+2.300 mq.).L'incontro odierno (26 gennaio 2019) è stato inoltre l'occasione per tracciare unper quanto riguarda il traffico passeggeri di Toscana Aeroporti e dei due aeroporti di Pisa e Firenze. Per la prima volta sono stati. Nel 2018 Toscana Aeroporti registra infatti una crescita di passeggeri del 3,7%: 8 milioni e 182mila i passeggeri transitati dai due scali.