Toscana Aeroporti, nel primo semestre -72,8% passeggeri

(Teleborsa) - 1 milione ditrasportati nei primi sei mesi dell'anno, una flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 in linea però con il sistema aeroportuale italiano (-69,9%). Sono i numeri presentati nella relazione finanziaria semestrale diche segnale come dopo il promettente avvio del primo bimestre dell'anno (+2,7%), le disposizioni governative per contrastare la pandemia dihanno comportato una drastica contrazione del traffico aereo nei mesi successivi (-99% nel secondo trimestre dell'anno)., influenzati dalla riduzione dei volumi die dalla chiusura della quasi totalità delle attività commerciali, si attestano a 19,5 milioni di euro in flessione del 64,0% rispetto ai 54,1 milioni di euro del primo semestre 2019. In diminuzione i ricavi sia(-66,4%) sia(-57,3%).Per quanto riguarda ildi periodo si è raggiunto un valore negativo di 8,9 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto al valore positivo di 5,3 milioni di euro del medesimo semestre del 2019."Sin dall'inizio del diffondersi dell'epidemia COVID-19 abbiamo lavorato per perseguire tre obiettivi prioritari: tutelare la salute dei nostri dipendenti e passeggeri, implementare misure volte a mitigare l'impatto economico-finanziario e assicurare le migliori condizioni per favorire la ripresa del traffico aereo, cercando di rendere gli scali dei luoghi "Covid safe" in grado di garantire un viaggio sereno ai passeggeri. La spiccata resilienza e la solidità di Toscana Aeroporti ci hanno consentito di affrontare gli effetti dell'epidemia e di pianificare al meglio la decisiva fase della ripartenza del settore. Gli incoraggianti dati di traffico del mese di luglio rappresentano una straordinaria iniezione di fiducia per i prossimi mesi", ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti