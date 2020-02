Toscana Aeroporti, CdA procede con attuazione Masterplan Aeroporto Firenze

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha preso atto e esaminato il contenuto delle, che hannopresentati dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero per i Beni Culturali, dall'Enac, dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Toscana Aeroporti in merito allaNella piena consapevolezza della necessità dell'di dotarsi di unae di unperalle evidentidello scalo - così come evidenziato anche nella missiva odierna dell'ENAC che chiede di porre in essere le attività di analisi, studio e progettazione confermando così la volontà di ENAC stessa per la realizzazione delle nuova pista di volo - il CdA ha deliberato didell'Aeroporto di Firenze.