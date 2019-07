Toscana Aeroporti, accordo con Comune Pisa per ingresso bus in scalo. Presidente Carrai querela Belpietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: per un; a bus utilizzati a(per voli charter, voli dirottati, gruppi); buscon l'impegno per il gestore aeroportuale di introdurre in servizio. In tutti gli altri casi, gli autobus continueranno a utilizzare il parcheggio scambiatore delIn seguito all'accordo -con compensazione delle spese di lite -con esclusivo riferimento alla viabilità compresa tra la rampa di uscita dalla FI-PI-LI denominata "Aeroporto di Pisa", la rotatoria e il raccordo fino a tutta Via Eugenio III.L'accordo prevede infine cheche ha come primario obiettivo il mantenimento del livello di servizio per i passeggeri e la sostenibilità del sistema di mobilità e accessibilità che gravita intorno allo scalo".e ribadisco, dopo aver espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, la necessità che adesso si prosegua senza ritardi con gli investimenti promessi per lo scalo pisano, tornando a chiedere a Toscana Aeroporti di rispettare gli impegni presi in termini di risorse e tempistiche".Nel frattempo,i cui aspetti sono tutti da chiarire e che sono estraneo a operazioni e logiche di spionaggio o creazione di dossier.