Torna da domani, 25 settembre, il NobìlitaFestival, l’unico festival nazionale dedicato al lavoro ed alla sua cultura. La terza edizione dell'evento si terrà al Fico Eataly World di Bologna e porterà sul palco tutta l’attualità che ha segnato il mondo del lavoro negli ultimi mesi.Nobìlita è organizzato da FiordiRisorse, la business community premiata nel 2008 da LinkedIn come “Best practice italiana” a cui aderiscono in oltre 7.000 tra manager e aziende per condividere competenze e networking di alto livello.Osvaldo D'Anzi, "regista" del Festival illustra così il senso dell'iniziativa: «Due giorni di dialogo durante il quale spiegare in maniera non banale la trasformazione che sta avvenendo nei luoghi di lavoro. Questo può avvenire solo presidiando spazi e pensieri non convenzionali in un territorio neutro dove si generano idee fuori dagli schemi, dove la condivisione di buone pratiche e competenze viene messa a disposizione di tutti per diventare patrimonio comune».Moltissimi gli spunti offerti da questa edizione che vedrà relatori di diverso profilo fra i quali(imprenditore nominato Cavaliere della Repubblica per le politiche di impresa ispirate a equità di genere);(Rettore del Politecnico di Bari), le ideatrici del celebre blog “Mamme di cervelli in fuga”; l'ex segretario della Fim,; il direttore della Apple Academy presso l’Università Federico II di Napoli, il segretario del Banco Alimentaredocente di matematica finalista fra oltre 6000 professori di tutto il mondo al Global Teacher Prize (il Nobel per l’insegnamento).Il programma del Festival è consultabile su www.nobilitafestival.com.