Torino, nasce hub internazionale per l'innovazione

La fondazione compagnia di San Paolo, l'Intesa San Paolo Innovation Center (società del gruppo Intesa San Paolo) e la fondazione bancaria Crt insieme per lo sviluppo e l'innovazione della città di Torino. Hanno firmato oggi un protocollo di intesa per favorire l'espansione di un ecosistema di rilevanza internazionale per l'innovazione nella città di Torino. Le due fondazioni torinesi e la prima banca del Paese condivideranno le rispettive competenze, idee, tecnologie con l'obiettivo di creare nuove opportunità per gli imprenditori italiani e non, attraverso la programmazione di iniziative nel triennio 2019-2021.Lo scopo della collaborazione è attrarre nuove startup e nuovi investimenti in fondi Tech attivi in particolare negli ambiti dell’intelligenza artificiale e della blockchain. Si definiranno, inoltre, le modalità di partecipazione congiunta alle iniziative per gli investimenti in fondi specializzati in programmi di accelerazione che intendono entrare in mercati e settori chiave con particolare riferimento ai trend di innovazione dell'economia circolare.Nell'intesa appena siglata verranno valorizzati gli spazi comuni per l’innovazione, le Officine Grandi Riparazioni di Torino, storico edificio recentemente trasformato dalla fondazione Crt in centro di eccellenza per la cultura contemporanea, la Neva Finventures il Corporate Venture Capital che fa capo a Intesa San Paolo Innovation Center e Liftt, l’ascensore hi-tech che nasce dall’alleanza pubblico-privato tra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo per avvicinare le opportunità di investimento ai risultati della ricerca. Il tutto si realizzerà creando un hub per l’innovazione di Torino, unico in Italia e competitivo con quelli delle città più innovative in Europa.Le parti coinvolte hanno già avviato uno studio di fattibilità per la definizione del piano di azioni che avrà la sua prima realizzazione operativa nel primo semestre del 2019.«Prende ulteriore corpo la scommessa della Compagnia di San Paolo sull’innovazione made in Torino, avviata nel 2016 con il progetto di creazione della Fondazione Links e, recente- mente, di Liftt. La partnership che sigliamo oggi con la fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center è volta a e dare avvio alla creazione di un hub internazionale per sostenere il riassetto hi-tech della città. Solo attraverso la messa a sistema di competenze e conoscenze possiamo ottenere risultati di livello: è notizia di questi giorni che la nostra città è passata dalla seconda alla quarta posizione nella classifica nazionale per il numero di startup inno- vative. Grazie al lavoro in sinergia delle due fondazioni torinesi e della prima banca del Paese potremo cercare di portare avanti azioni di tipo strutturale che ci consentano di recu- perare, con pazienza, il gap innovativo accumulato negli anni con gli altri Paesi. Oggi confermiamo il nostro impegno a fare sì che la filiera dell’innovazione delle università e degli enti di ricerca della città di Torino e la sua industria tecnologica innovativa conquistino un ruolo di primo piano nell’economia di domani», ha commentato Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo.«L'innovazione è un elemento fondamentale per il sostegno all'economia del Paese. Da tempo Intesa Sanpaolo è impegnata nel favorire la crescita di questo ecosistema, sempre più centrale per lo sviluppo delle imprese italiane. I Paesi con focus sull'innovazione evidenziano una maggiore crescita del Pil mentre in Italia il fabbisogno annuo di capitali per startup è stimato in circa un miliardo di euro, di cui il 75% risulta non coperto dagli operatori specializzati e dal comparto finanziario. Questo memorandum, frutto dalla visione attenta e strategica tipica delle Fon- dazioni bancarie, ha il duplice obiettivo di far diventare la città di Torino un polo internazionale dell’Innovazione e fungere da stimolo della nuova economia del Paese, favorendo sempre più l'incontro tra università e imprese, giovani e investitori», ha dichiarato invece il consigliere delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina.