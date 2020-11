Torino città sostenibile. Progetto RePoPP premiato da CRESCO AWARD

(Teleborsa) - Importante riconoscimento per la Città di Torino, che con il progetto "RePoPP – Progetto organico Porta Palazzo", si è aggiudicata il premio "CRESCO AWARD Città Sostenibili" per la categoria "Comuni oltre 100mila abitanti". Il contest è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI, e premia l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Il progetto RePoPP, intrapreso circa quattro anni fa dalla Città di Torino con il sostegno di Amiat (Gruppo Iren), Novamont e portato avanti da Eco dalle Città, si propone di valorizzare l'alimentare invenduto dagli ambulanti che – altrimenti – diventerebbe rifiuto.

Questa iniziativa, ancora più rilevante in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria accresce le disuguaglianze sociali, ha raccolto e redistribuito più di 250 tonnellate di cibo invenduto.

Il progetto, partito nel 2017 nel mercato di Porta Palazzo, è stato poi esteso ad altri 4 mercati cittadini: l'ultimo in ordine di tempo è quello di piazza Foroni, che segue le attivazioni di corso Cincinnato, via Porpora e Borgo Vittoria avvenute nel mese di settembre.

