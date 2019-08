Top Manager Reputation, Cairo svetta seguito da Starace ed Elkann

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arrivato, puntuale, il rapporto sulladei manager, rilevato dall'Osservatorio permanente di. Confermato al primo posto Urbano, che ha presentato lee ha portato inil suo, con 77,77 punti seguito da Francesco(67,95), che a sua volta ha presentato ilin polo turistico. Al 3° posto John(67,75), che ha festeggiato idichiarando FCA "forte come non mai".Sale la reputazione di Alessandro, 12°, dopo la conquista delle, mentre si piazza al 13° posto Giuseppeche annuncia l'alleanza traper elettrificare i porti italiani. Il premio Tao Awards Excellence, gli utili in crescita e la partecipazione a FED 2019 fanno salire di una posizione, al 4° posto, Brunellomentre il "Premio Marketer of the Year" per Albertoche viene anche riconfermato presidente dellarende possibile la sua salita dal 9° al 6°.