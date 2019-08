© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un potenziamento died investimenti generalizzati sulledelle persone ed anche delle merci. A questo tende l'impiego delle risorse pubbliche sul trasporto ferroviario, mirando ae mettendo al centroed il suo porto.Lo ha spiegato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione della presentazione dell'hub di Milano Rogoredo."A Milano si sta implementando l'hub di Rogoredo da 36 a 50al giorno che, a fine anno,. Finalmente la rete ferroviaria italiana sta, dando maggiore, che significa maggiore flusso di treni, maggiori corse, e maggiori clienti"."Ovviamente, sono scontati. Avrete visto come 10 giorni fa abbiamo approvatoche è un piùd'investimento, che significa tantissimo perché significa anche, 150 milioni per lae la struttura ferroviaria che collegae il suo porto con Milano. Abbiamo trasformato in un'unica opera il nodo ferroviario di Genova, completamente bloccato e gestito dalle Amministrazioni locali, con il. Di conseguenza, oggi, laparte dal Porto di Genova. Aver investito i soldi da Tortona a Pavia e da Pavia a Milano Rogoredo vuol dire: alta belocità per i passeggeri, alta capacità per le merci. Sonovia container, tutte europee. Avranno Genova come possibilità di approdo e sbarco dei container e di trasporto via ferrovia all'altezza delle tecnologie all'avanguardia in tutta Europa".