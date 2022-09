Tonica Piazza Affari in un'Europa cauta

(Teleborsa) -, nel day after il voto politico che ha visto la vittoria del centrodestra e il trionfo della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Deboli gli altri listini europei su cui soffiano venti di recessione e con gli investitori preoccupati dai timori legati ai tagli fiscali annunciati dalla premier britannica Liz Truss.Sul fronte societario, rimbalzano i titoli bancari al crollo di venerdì appesantiti dal tonfo di Credit Suisse. Tra le altre blue chips, vola Telecom Italia con un rialzo di 6 punti percentuali.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,968. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.645,2 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 78,49 dollari per barile, in forte calo dello 0,32%.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +235 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,42%.piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,11% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.121 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente Telecom Italia, con un progresso del 6,94%.Incandescente Fineco, che vanta un incisivo incremento del 4,40%.In primo piano Moncler, che mostra un forte aumento del 3,60%.Decolla Banca Mediolanum, con un importante progresso del 3,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Enel, che continua la seduta con -2,10%.Si muove sotto la parità Terna, evidenziando un decremento dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a, Mfe B (+3,96%), Industrie De Nora (+3,00%), Brunello Cucinelli (+2,85%) e OVS (+2,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Antares Vision, che ottiene -2,52%.Sensibili perdite per Carel Industries, in calo del 2,16%.In apnea Maire Tecnimont, che arretra del 2,14%.Si concentrano le vendite su ERG, che soffre un calo dell'1,75%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 51,5 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 40,5%)10:00: Indice IFO (atteso 87 punti; preced. 88,5 punti)10:00: M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 0%).