Tonica la Borsa di Milano e le altre piazze europee

(Teleborsa) - Seduta all'insegna degli acquisti per Piazza Affari e le altre borse europee in una sessione condizionata anche oggi dal fitto calendario di trimestrali.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%.(Light Sweet Crude Oil) (-3,06%), che ha toccato 56,79 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +200 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,54%.Francoforte, mostra un progresso dello 0,53%. Nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità. Composta Parigi, che cresce di un modesto +0,7%., con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,79%.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,24 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,7%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,56 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 248.036, rispetto ai precedenti 304.203 ed i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi.Tra i 217 titoli trattati, 129 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 73 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 15 titoli.Buona la performance a Milano dei comparti automotive (+1,53%), servizi finanziari (+1,45%) e vendite al dettaglio (+1,18%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materie prime (-4,04%) e costruzioni (-0,48%).di Milano, troviamo Prysmian (+3,54%), Diasorin (+2,86%), BPER (+2,67%) e Ferrari (+2,57%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Tenaris, che ha archiviato la seduta a -4,08%.Calo deciso per Buzzi Unicem, che segna un -1,85%.Tra i, Salini Impregilo (+5,98%), Banca Mediolanum (+3,87%), Piaggio (+3,83%) e Tod's (+3,47%).Giù Falck Renewables, che ha archiviato la seduta a -4,49%. Affonda RCS, con un ribasso del 3,39%.