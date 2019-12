Tollow Oil si schianta a Londra: board cancella dividendo, AD si dimette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A picco il titolo Tullow Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 59,34%.Il gruppo di esplorazione di petrolio e gas ha annunciato lee ha detto che non distribuirà dividendi.La società quotata a Londra ha riferito di aver iniziato la ricerca di un nuovo Amministratore Delegato per il gruppo.Tullow Oil stima che la produzione netta, per l'intero 2019, raggiungerà una media di circa 87mila barili di petrolio al giorno (bopd), mentre l'anno prossimo è attesa tra 70mila e 80 mila bopd.Nel 2020, il CdA stima di raggiungere un cashflow di almeno 150 milioni di dollari e sulla base di queste previsioni ha deciso di sospendere il dividendo.L'andamento di Tullow Oil nella settimana, rispetto al FTSE 250, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 46,06 centesimi di sterlina (GBX). Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,43. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 106,8.